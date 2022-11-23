Власники Манчестер Юнайтед заявили, що готові продати клуб

У Манчестер Юнайтед заявили, що Рада директорів починає процес вивчення стратегічних альтернатив для клубу. Відповідна перевірка включає розгляд і такого варіанту як продаж клубу.

У клубі пояснили, що процес спрямований на прискорення майбутнього зростання клубу, а його кінцевою метою є отримання вигоди від можливостей як на полі, так і в комерційних цілях.

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Власники МЮ розглянуть варіант продажу клубу

У межах цього процесу Рада директорів розглядатиме всі стратегічні альтернативи, включаючи нові інвестиції в клуб, його продаж або інші операції. Крім того, правління оцінить ініціативи щодо зміцнення клубу, включаючи реконструкцію стадіону та інфраструктури й розширення комерційних операцій клубу в глобальному масштабі.

Манчестер Юнайтед прагне підвищити довгостроковий успіх чоловічої та жіночої команд, а також академії спортивного клубу. Ба більше, в клубі наголосили, що мають на меті принесення користі вболівальникам та іншим зацікавленим сторонам.

Сила Манчестер Юнайтед тримається на пристрасті та відданості нашої глобальної спільноти, що налічує 1,1 мільярда вболівальників та підписників. Оскільки ми прагнемо продовжувати розвивати історію успіху клубу, правління дозволило провести ретельну оцінку стратегічних альтернатив,

– заявили в клубі.

Крім того, там додали, що правління зробить усе можливе для того, щоб МЮ максимізував можливості для зростання, які доступні для клубу сьогодні та в майбутньому.

Водночас в клубі зазначили, що немає жодної гарантії, що відповідний процес призведе до будь-якої з вищевказаних операції.

Акції МЮ зросли після інформації щодо можливого продажу

Ціна на акції англійського спортивного клубу Манчестер Юнайтед стрімко зросли після оприлюднення інформації щодо ймовірного продажу. Так, вони зросли в ціні на 17,15%.

Як результат, ринкова капіталізація МЮ збільшилася на майже 400 мільйонів доларів. До цього вона складала приблизно 2,15 мільярда доларів.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про розірвання контракту з нападником Кріштіану Роналду. Це сталося після скандального інтерв'ю форварда.

"Клуб дякує йому за його величезний внесок протягом двох періодів на "Олд Траффорд", забиті 145 голів у 346 матчах, і бажає йому та його сім'ї добра в майбутньому", – мовилося в заяві клубу.