Манчестер Юнайтед чи суперники українців: які шанси в команд перемогти в Лізі Європи

У четвер, 11 березня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Боротьбу за трофей ведуть 16 клубів, але переможе лише один. На нагороду претендують і два українські клуби – Динамо та Шахтар.

Усі 16 команд, які залишилися в Лізі Європи, мають причину поборотися за перемогу у турнірі. Перш за все, це все ж таки перемога. І ще один трофей у клубний музей. Друга – це призові. А третя – це гарантоване місце у груповому етапі Ліги чемпіонів. І не лише місце в групі, але й перший кошик при жеребкуванні. Відтак це значно легші суперники у групі.

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Пари 1/8 фіналу

11 березня будуть зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Матчі-відповіді заплановані на 18 березня. Після них залишиться лише 8 клубів.

Аякс – Янг Бойз

Динамо (Київ) – Вільярреал

Манчестер Юнайтед – Мілан

Славія (Прага) – Рейнджерс

Гранада – Мольде

Олімпіакос (Пірей) – Арсенал

Рома – Шахтар

Тоттенгем – Динамо (Загреб)

Шанси команд на перемогу в Лізі Європи

Найбільшу увагу на цій стадії турніру привертає пара Манчестер Юнайтед – Мілан. І саме ці дві команди мають чи не найбільше шансів на перемогу в турнірі. Правда 18 березня лише один з цих клубів продовжить боротьбу.

У букмекерській компанії Favbet шанс Манчестер Юнайтед тріумфувати в Лізі Європи оцінили коефіцієнтом 4. Натомість шанси Мілану – 9.

Другим у списку претендентів на перемогу є Тоттенхем. На перемогу "шпор" ставки приймають з коефіцієнтом 4,5. Замикає першу трійку ще один англійський клуб – Арсенал. Шанс "канонірів" оцінений коефіцієнтом 8.



Шанси команд виграти Лігу Європи / зображення 24 каналу

Шанси Динамо та Шахтаря

Шанси українських команд не надто високі. На перемогу Шахтаря – 20, а на Динамо – всі 50. Значно краще виглядають їх суперники в 1/8 фіналу – Вільярреал (10) та Рома (12).

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Щодо Динамо та Шахтаря, то в Favbet на них є ще одна ставка – який з цих клубів вилетить з турніру на пізнішій стадії. В обох команд не прості суперники, та все ж шанси "гірників" вищі – 1,6 на те, що вони затримаються довше, аніж Динамо. Те, що київський клуб зуміє проти дальше, аніж їх принциповий суперник в Україні – 2,35.