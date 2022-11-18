Вкажуть примхливій зірці на двері: Манчестер Юнайтед розірве контракт з Роналду

Після скандального інтерв’ю Пірсу Моргану Кріштіану Роналду зробив неможливим своє повернення до складу Манчестер Юнайтед. Проте сторони спробують все вирішити цивілізовано.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду наполегливо готується до стартових матчів ЧС-2022 в Катарі. Цей Мундіаль, скоріше за все, стане останнім в кар’єрі зіркового бомбардира. Втім, завершилась ера португальця і в Манчестер Юнайтед.

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За повідомленням британських ЗМІ, МЮ консультується з юристами, щодо одностороннього розірвання контракту з Кріштіану Роналду. Це логічне рішення менеджмент клубу на резонансне інтерв’ю примхливої зірки футболу.

Роналду піде без компенсації

Відомо, що проти повернення Роналду виступає головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг і більшість гравців команди. Тепер юристи клубу шукають можливість розірвати угоду з 37-річним футболістом.

Причому Манчестер Юнайтед не збирається виплачувати Роналду компенсацію. Мова йде про 16 мільйонів євро, які футболіст мав отримати до кінця свого контракту. Тим не менше, клуб сподівається, що справу вдасться залагодити мирним шляхом.

Наприкінці літа 2021 року Роналду повернувся в МЮ. Контракт португальця з клубом розрахований до кінця червня 2023 року. У новому сезоні Кріштіану провів 16 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти. Останній матч за "червоних дияволів" CR7 зіграв 6 листопада проти Астон Вілли (1:3).