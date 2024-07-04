Всі спекуляції припинено: Манчестер Юнайтед прийняв рішення щодо майбутнього тен Хага

"Червоні дияволи" в сезоні-2023/2024 провалилися в АПЛ та Лізі чемпіонів. Наприкінці кампанії вони виграли Кубок Англії, після чого активно ходили чутки, що клуб збирається зробити заміну на тренерському містку.

Проте 4 липня сторони поставили крапку над усіма спекуляціями. Вони підписали нову угоду, яка буде чинна до 30 червня 2026 року.

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МЮ вірить у методи роботи тренера

Цю подію прокоментував Ерік тен Хаг. Він заявив, що радий продовженню співпраці та розповів про свої амбіції, які збігаються з баченням керівництва клубу.

"Я дуже радий, що досяг згоди з клубом про продовження співпраці. Озираючись назад на два роки, ми можемо з гордістю згадати про два трофеї та багато прикладів прогресу з того рівня, на якому ми були, коли я приєднався до клубу.

Однак ми також повинні чітко розуміти, що попереду ще багато важкої роботи, щоб досягти рівня, якого очікують від Манчестер Юнайтед, а це означає боротьбу за титули в Англії та Європі. Під час моїх дискусій з клубом ми виявили повну єдність у нашому баченні досягнення цих цілей, і всі ми твердо налаштовані здійснити цей шлях разом", – сказав тен Хаг.

. Нідерландський спеціаліст очолює "червоних дияволів" з літа 2022 року. Під його керівництвом команда провела 114 матчів, у яких здобула 68 перемог, 15 разів зіграла внічию та зазнала 31 поразки. За цей час МЮ здобув 2 трофеї – Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 манкуніанці фінішували восьмими в турнірній таблиці АПЛ, проте завдяки перемозі в національному кубку кваліфікувалися в Лігу Європи.