Манчестер Юнайтед офіційно звільнив Сульшера з посади головного тренера

Розгромна поразка від Уотфорда (1:4) стала останньою краплею керівництва Манчестер Юнайтед. Головний тренер команди Уле Гуннар Сульшер був відправлений у відставку.

Уле Гуннар Сульшер більше не є головним тренером манкуніанців – 48-річний норвежець покинув свою посаду попри чинний контракт до 30 червня 2024 року.

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Поразка у матчі проти Уотфорда стала однією з серії негативних результатів МЮ. В останніх семи поєдинках чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед здобув лише чотири очки, програвши п'ять матчів.

Хто замінить Сульшера?

Уле Гуннар Сульшер працював на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року, змінивши Жозе Моуріньйо. Під його керівництвом МЮ не здобув жодного трофею: найкращий результат – фінал Ліги Європи 2020/21, у якому команда поступилася Вільярреалу у серії пенальті.

Допоки МЮ не знайде заміну Уле Гуннару, командою тимчасово керуватимуть технічний директор Даррен Флетчер і Майкл Каррік, який входив у тренерський штаб норвежця. Серед головних претендентів на заміну називають Брендана Роджерса і Зінедіна Зідана.

Уле Гуннар Сульшер очолив Юнайтед у грудні 2018-го з приставкою "в.о." після відходу Жозе Моурінью. У квітні 2019 року він був офіційно затверджений головним тренером і відтоді провів на чолі команди 149 поєдинків.