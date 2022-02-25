Манчестер Юнайтед офіційно розірвав контракт з російським "Аерофлотом"

Російські війська продовжують обстріл мирних українських міст. На тлі агресії путінського режиму свій внесок у підтримку України зробив Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед підтримав санкції

Манчестер Юнайтед оголосив, що розірвав спонсорський контракт з російською компанією "Аерофлот". Це зроблено після того, як уряд Великобританії наклав санкції на всі авіакомпанії країни-агресора Росії.

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Після початку повномасштабного вторгнення МЮ відмовився виконувати польоти "Аерофлотом", а тепер розірвав контракт.

Великобританія заборонила всім російським авіакомпаніям польоти до країни.