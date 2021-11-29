Манчестер Юнайтед офіційно призначив нового тренера

Англійський Манчестер Юнайтед офіційно визначився з новим головним тренером після відставки Уле Гуннара Сульшера. "Червоних дияволів" очолив німецький фахівець Ральф Рангнік.

Рангнік і МЮ домовилися про тривалу співпрацю

Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Рангніка тимчасовим тренером команди до кінця сезону-2021/2022. При цьому в клубі уточнили, що Рангнік зможе очолити клуб за наявності робочої візи.

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Після завершення сезону Рангнік залишиться у Манчестері. Сторони домовилися, що німецький фахівець протягом двох років працюватиме консультантом у Манчестер Юнайтед.

Після офіційно призначення Рангнік заявив, що радий приєднатися до Манчестер Юнайтед. Тренер обіцяє зосередитися на тому, щоб зробити цей сезон успішним для клубу.

Команда сповнена талантів, у ній чудово поєднуються молодість та досвід. Всі мої зусилля протягом наступних шести місяців будуть спрямовані на те, щоб допомогти цим гравцям реалізувати свій потенціал як індивідуально, так і, що найважливіше, як команду,

– заявив тренер.

Що відомо про Рангніка