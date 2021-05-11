Лестер переграв Манчестер Юнайтед та приніс МанСіті чемпіонство в АПЛ: відео

Манчестер Юнайтед 11 травня на власному полі приймав Лестер у матчі 36 туру АПЛ. Поєдинок на "Олд Траффорд" завершився перемогою гостей.

Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2

Голи: Грінвуд, 15 – Томас, 10, Союнчу, 66

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Команди обмінялися голами на старті зустрічі. Спершу забив Лестер – Томас розстріляв дальню від себе дев'ятку, замкнувши подачу з правого флангу від Тілеманса.

Відео голу Томаса

Згодом відповіло МЮ. Грінвуд забив вже першим ударом. Траоре забезпечив йому передачу в правий фланг штрафної, після чого пробити в дальній кут низом не склало труднощів.

Відео голу Грінвуда

Після перерви Лестер вирвав перемогу в матчі. Союнчу головою завершив подачу з правого флангу від Олбрайтона. 1:2.

Відео голу Союнчу

У підсумку, Лестер піднявся на 3 місце в АПЛ та підвищив шанси на попадання у Лігу чемпіонів наступного сезону. Манчестер Юнайтед через поразку втратив теоритичні шанси на перемогу в чемпіонаті Англії. Новий чемпіон Англії – Манчестер Сіті.