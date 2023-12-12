Манчестер Юнайтед – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На "Олд Траффорд" відбудеться головна гра вівторка в Лізі чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Баварія доступна на сайті 24 Каналу.

У вівторок, 12 грудня, в Лізі чемпіонів розпочнуться матчі останнього туру групової стадії. Центральною зустріччю дня стане битва між Манчестер Юнайтед та Баварією. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Мюнхенці гарантували собі прохід в плей-оф з першого місця. А ось МЮ знаходиться у скрутному становищі. Команда йде останньою, в одному балі позаду Копенгагена та Галатасарая.

Підопічних тен Хага влаштує лише перемога над Баварією та нічия у столиці Данії. Нічия ж може гарантувати МЮ вихід в Лігу Європи, але лише за умови поразки Копенгагена в паралельній грі.

Дивитися онлайн матч Манчестер Юнайтед – Баварія в Україні можна буде на платформі Megogo та Volia TV. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Манчестер Юнайтед – Баварія. Тут також будуть опубліковані голи матчу, а по закінченні – відеоогляд всієї гри