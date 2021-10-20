Манчестер Юнайтед, програючи 0:2, здолав Аталанту у Лізі чемпіонів: відео

Манчестер Юнайтед 20 жовтня на власному полі приймав Аталанту українця Руслана Маліновського у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Переможцем матчу на "Олд Траффорд" стали господарі поля.

Манчестер Юнайтед – Аталанта 3:2

Голи: Рашфорд, 53, Магвайр, 75, Роналду, 81 – Пашаліч, 15, Демірал, 29

До слова Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 20 жовтня

Перший момент у зустрічі стоврили "червоні дияволи" – Решфорд один на один вийшов після класного пасу від Мактоміні. Поруч зі штангою пробив Маркус, але й офсайд зафіксували.

На 15-й хвилині Аталанта несподівано відкрила рахунок. Пашаліч у воротарському замкнув простріл від Дзаппакости справа. Мактоміні не встиг за півзахисником.

Відео голу Пашаліча

За 5 хвилин "Юнайтед" міг зрівняти рахунок, коли Роналду увірвався в штрафну справа, навісив у воротарський майданчик, де Бруну не зміг пробити головою, але м'яч опинився у Фреда. Удар бразильця встигли заблокувати.

А на 29-й хвилині бергамаско і зовсім подвоїли свою перевагу, знищивши всі котирування букмекерів. Меріх Демірал головою пробив повз Де Хеа після навісу з кутового. Магуайр і Шоу не встежили.

Відео голу Демірала

Наприкінці першого тайму Фред ледь не відкрив лік голів господарів поля – Бруну шикарним пасом вивів бразильця на ударну позицію в штрафному. Фред прибрав Фройлера і пробив, але поруч зі штангою.

Після перерви Манчестер Юнайтед відквитав один м'яч. Бруну Фернандеш черговий шикарний пас вирізав в штрафну, Маркус відкрився зліва і закотив "снаряд" у куточок.

Відео голу Рашфорда

На 75-й хвилині рахунок у зустрічі став рівним. Знову Фернадеш навісив у штрафну, Кавані пропустив м'яч, і після відскоку від захисника м'яч опинився на нозі у Магвайра. Захисник пробив метрів з 11-ти і потрапив в кут.

Відео голу Магвайра

А ще через декілька хвилин "дияволи" і зовсім вирвали перемогу у зустрічі завдяки голу свого зіркового форварда Кріштіану Роналду. Португалець головою замкнув подачу Шоу – вистрибнув вище всіх і поклав м'яч точно в кут.

Манчестер Юнайтед – Аталанта відеоогляд матчу з'явиться згодом...