Не допоможе у чемпіонській битві з Арсеналом: Манчестер Сіті надовго втратив основного воротаря

У матчі проти Ліверпуля непростої травми зазнав бразилець Едерсон. Кіпер Манчестер Сіті вимушений пропустити найближчий місяць через пошкодження ноги.

У 28 турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті втратив очки в матчі проти Ліверпуля. Команда Пепа Гвардіоли здобула нічию на "Енфілді", яка не обійшлась без скандалу.

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Манчестер Сіті втрачає Едерсона

Одним із антигероїв зустрічі став воротар манкуніанців Едерсон. На початку другого тайму бразилець привіз пенальті, збивши Нуньєса у власному майданчику.

Пенальті реалізував Макаллістер, а після цього Едерсона замінили. Як повідомляють британські ЗМІ, воротар травмував ногу та буде вимушений пропустити близько місяця.

Таким чином, 30-річний голкіпер пропустить найближчі матчі за збірну Бразилії, яка наприкінці березня гратиме спаринги з Англією та Італією. Ба більше, Едерсон не зіграє у перших квітневих матчах за Манчестер Сіті.

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Серед них буде і битва проти Арсеналу, який веде боротьбу за чемпіонство. Нагадаємо, що за десять турів до фінішу лондонці лідирують у турнірній таблиці АПЛ разом із Ліверпулем, випереджаючи Сіті на одне очко.

. Едерсон став гравцем Манчестер Сіті у 2017 році, перебравшись з Бенфіки за 40 мільйонів євро. За цей час він відіграв 326 матчів за манкуніанців та здобув 16 трофеїв. Серед них – п'ять чемпіонств в АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів. З 2020 по 2022 роки Едерсон тричі поспіль брав Золоту рукавичку АПЛ.