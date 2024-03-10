Ліверпуль – Манчестер Сіті 1:1

Голи: Макаллістер, 50 (з пен.) – Стоунс, 23

У неділю, 10 березня, відбувся матч 28-го туру чемпіонату Англії між Ліверпулем та Манчестер Сіті. Очний поєдинок повинен був визначити головного претендента на чемпіонство, пише 24 Канал.

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Фаворити забивають лише зі стандартів

Суперники не збиралися відсиджуватися в обороні та вичікувати шанс у контратаці. Вже з перших хвилин небезпечні моменти почали виникати біля воріт обох команд. На 19-й хвилині колумбійський форвард "мерсисайдців" Луїс Діас забив гол Едерсону. Однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

На 23-й хвилині зустрічі гості повели в рахунку. Де Брюйне з кутового зробив небезпечну подачу у штрафний майданчик, де на м'яч чатував Джон Стоунс. Удар з близької відстані центрбека МанСіті був бездоганним.

У другому таймі команда Клоппа посилили тиск на ворота "містян". Це принесло результат на 49-й хвилині. Голкіпер Сіті Едерсон брудним підкатом збив одного з гравців Ліверпуля. У підсумку арбітр призначив пенальті.

Вирок судді виконав Макаллістер, який переграв воротаря. Після пропущеного голу Едерсон не зміг продовжити поєдинок. Бразилець вимушений був залишити поле через травму.

Господарів поля не влаштовував такий рахунок. Чудові шанси забити гол змарнували Діас, Нуньєс та Салах, який вийшов на заміну у другому таймі.

На останніх хвилинах зустрічі Жеремі Доку міг принести перемогу команді Гвардіоли. Однак його удар лише випробував на міцність стійку.

У підсумку фінальний свисток арбітра зафіксував нічию – 1:1.

Цей результат не змінив турнірне положення команд. Ліверпуль зрівнявся по очках з Арсеналом (64), але через кращу різницю забитих-промущених м'ячів "каноніри" залишилися на першій сходинці.

У Манчестер Сіті третє місце і 63 бали. Тож вся боротьба за чемпіонство попереду.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті