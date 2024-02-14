Історична ніч у Копенгагені: Манчестер Сіті встановив 2 рекорди в Лізі чемпіонів

У вівторок, 13 лютого, Ліга чемпіонів повернулася після 2-місячної паузи. В одному з перших матчів плей-оф Копенгаген на своєму полі приймав Манчестер Сіті.

Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 1:3. Ця звитяга стала історичною для команди Пепа Гвардіоли.

Читайте також Один у полі воїн: як Лунін феєрив у Лізі чемпіонів проти Лейпцига – відео всіх сейвів

Неймовірні серії Манчестер Сіті

"Містяни" встановили одразу два рекорди в найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Перемога над данцями стала дев'ятою поспіль у Лізі чемпіонів для Манчестер Сіті, що є найкращим показником в історії для чинного чемпіона АПЛ.

Окрім особистого, вони також побили абсолютний рекорд турніру. Манчестер Сіті – перший в історії Ліги чемпіонів клуб, якому вдалося забити 3 або більше м'ячів в семи матчах поспіль.

Манчестер Сіті 3:1 Црвена Звезда

Лейпциг 1:3 Манчестер Сіті

Янг Бойз 1:3 Манчестер Сіті

Манчестер Сіті 3:0 Янг Бойз

Манчестер Сіті 3:2 Лейпциг

Црвена Звезда 2:3 Манчестер Сіті

Копенгаген 1:3 Манчестер Сіті

Зазначимо, що підопічні Гвардіоли у Лізі чемпіонів мають неймовірну 20-матчеву безпрограшну серію. Востаннє вони поступалися в турнірі у півфіналі сезону-2021/2022, коли в додатковий час програли майбутньому тріумфатору Реалу. У кампанії-2022/2023 манчестерський колектив взяв титул, не зазнавши жодної поразки.

. Матч-відповідь Манчестер Сіті – Копенгаген відбудеться 6 березня, стартовий свисток пролунає о 22:00.