Бенефіс Бернарду Сілви: другий гол португальця у ворота "королівського клубу" – відео

Манчестер Сіті скористався розгубленістю гравців Реалу та подвоїв перевагу. Дубль у півфінальному матчі оформив португальський хавбек "містян" Бернарду Сілва.

Манчестер Сіті знищив мадридський Реал у другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Команда Анчелотті виявилася неготовою до потужної гри "містян", пише 24 Канал.

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Атакувальна ланка МанСіті буквально розривала захист "вершкових". На 23-й хвилині поєдинку перший гол у сітку воріт Куртуа відправив Бернарду Сілва. А на 37-й хвилині португалець оформив дубль.

Після метушні у штрафному майданчику "королівського клубу" м'яч потрапив до Бернарду Сілви, який виявився кмітливішим за інших та подвоїв перевагу господарів полі.

Відео другого голу Бернарду Сілви

Завдяки цьому голу загальний рахунок двобою став 3:1 на користь команди Гвардіоли. Манчестер Сіті однією ногою у фіналі Ліги чемпіонів.