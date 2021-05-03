Манчестер Сіті чи ПСЖ: хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів – прогноз на матч 1/2 фіналу

Англійський Манчестер Сіті та французький ПСЖ 4 травня зійдуться у битві за путівку у фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Що прогнозують букмекери на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – далі в матеріалі Спорт 24.

На Манчестер без Мбаппе?

Манчестер Сіті прийме ПСЖ після виїзної перемоги в першому матчі з рахунком 2:1. Команда Пепа Гвардіоли має відмінні шанси вперше вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Як це було МанСіті переміг ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів після виходу Зінченка на поле: відео

"Містяни" у цьому розіграші Ліги чемпіонів не зазнали жодної поразки – 10 перемог та 1 нічия. ПСЖ встиг програти чотири рази. Ще 6 матчів парижани виграли та один звели до нічиєї.

ПСЖ і "Сіті" можуть стати 23 володарем Кубка чемпіонів і першим новим переможцем турніру в еру Ліги чемпіонів з 2012 року, коли трофей завоював Челсі.

Головне питання перед матчем – чи зможе зіграти зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе. У француза травма литкового м'яза. Через ушкодження Кіліан пропустив матч проти Ланса у Лізі 1, однак полетів з командою в Манчестер. Всі інші важливі гравці обох команд у строю!

Манчестер Сіті – ПСЖ: прогноз Favbet на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Після поразки в першому матчі ПСЖ залишається андердогом протистояння. Шанси французів пройти у фінал оцінюють коефіцієнтом 6,80. Водночас на прохід Манчестер Сіті букмекери дають коефіцієнт 1,13.

У матчі-відповіді ПСЖ потрібно забивати мінімум двічі в основний час, щоб принаймні не вилетіти з Ліги чемпіонів. Однак букмекери вважають, що саме Манчестер Сіті фаворит поєдинку.

Перемогу "містян" в основний час оцінюють коефіцієнтом 1,75. Якщо ж парижани виграють матч в основний час – коефіцієнт 4,40. Нічия в основний час, яка тільки на користь англійцям, оцінена коефіцієнтом 4,30.

Як було сказано вище, ПСЖ потрібно забивати мінімум двічі. Букмекери дають коефіцієнт 5,50 на індивідуальний тотал парижан більше 2. Ідентична ставка на Манчестер Сіті оцінена коефіцієнтом 2,04.

Букмекери пропонують спрогнозувати, який футболіст відзначиться голом. Результативний удар бразильця Неймара букмекери оцінили коефіцієнтом 3. Ідентичний коефіцієнт на голи Кевіна Де Брюйне та Ріяда Мареза.

Поєдинок Манчестер Сіті – ПСЖ розпочнеться о 22:00.