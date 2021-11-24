МанСіті здобув вольову перемогу над ПСЖ після того, як замінили Зінченка: відео голів

Манчестер Сіті обіграв ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів. Ця перемога гарантувала "містянам" перше місце в групі.

Манчестер Сіті – ПСЖ 2:1

Голи: Стерлінг, 63, Габріель Жезус, 76 – Мбаппе, 50

У цьому матчі українець Олександр Зінченко вийшов зі стартових хвилин. Однак він розмістився не на традиційній для нього позиції лівого захисника, де його використовують у клубі. Цього разу йому довірили позицію в півзахисті.

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І свою нагоду забити гол в цьому матчі Зінченко мав. Але в останній момент її заблокували суперники.

Та й загалом господарі поля створили декілька нагод в першому таймі, щоб забити. Небезпечно пробивав Марез, але Хакімі зумів таки зачепити м'яч і не дати йому залетіти у ворота. А згодом на міцність рамку воріт перевірив Гюндоган.

У другому таймі гості шокували МанСіті, забивши гол. Відзначився Мбаппе, для якого це був п'ятий матч поспіль, в якому він забив. Пробив же він поміж ніг Едерсону.

Після цього голу Зінченко покинув поле. Замість нього вийшов Габріель Жезус. А невдовзі після цього рахунок було зрівняно. Тут теж на допомогу прийшов рикошет, а Стерлінг проштовхнув м'яч у ворота майже у падінні.

Перемогу ж Манчестер Сіті приніс Жезус. Він в дотик замкнув пас від Бернарду Сілви.

МанСіті перемагає та гарантує собі перше місце в групі Ліги чемпіонів. ПСЖ же фінішує у групі другим.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – ПСЖ