Манчестер Сіті – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 травня, Манчестер Сіті та ПСЖ визначать першого фіналіста Ліги чемпіонів сезону 2020/21. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться на стадіоні "Етіхад Стедіум". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Манчестер Сіті – ПСЖ: де дивитися

По телебаченню матч півфіналу Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55.

Поєдинку на каналі "Футбол 1" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть матч Манчестер Сіті – ПСЖ.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також матч Манчестер Сіті – ПСЖ можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.