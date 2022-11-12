Шок для Гвардіоли: команда українця сенсаційно перемогла Манчестер Сіті на виїзді – відеоогляд

Манкуніанці не змогли переграти вдома Брентфорд, а у компенсований час ще і пропустили фатальний гол. Не допомогло Сіті навіть повернення у старт Ерлінга Холанда.

Манчестер Сіті – Брентфорд 1:2

Голи: Фоден, 45+1 – Тоні, 16, Тоні, 90+8.

У чемпіонаті Англії стартував 16 тур АПЛ, пише 24 канал. Цими вихідними пройдуть останні ігри перед чемпіонатом світу, який почнеться за тиждень у Катарі.

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У першій грі вікенда чинний чемпіон Манчестер Сіті приймав міцного середняка в особі Брентфорда. Посеред тижня Гвардіола дав відпочинок низці лідерів у Кубку ліги, що не завадило команді пройти Челсі.

Тепер же на гру чемпіонату іспанець повернув майже всіх основних футболістів до стартового складу. Відновився навіть Ерлінг Холанд, який пропускав минулі ігри через пошкодження.

Феєрія Тоні

Втім, у звітному поєдинку норвежець виявився безсилим перед насиченим захистом Брентфорда. Манкуніанці пропустили вже на 16 хвилині, коли після виносу воротаря і скидки головою Тоні добив сферу в сітку.

Господарі змогли зрівняти рахунок перед самою перервою. Філ Фоден в дотик з пасу Аканджі пробив з-за меж карного майданчика. Райя не впорався із цим пострілом.

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Весь другий тайм ініціатива була в ногах Сіті, однак підопічні Гвардіоли завдали всього два удари у ствір воріт. Брентфорд же зробив ставку на утримання, але примудрився навіть перевиконати завдання. Аж на восьмій компенсованій хвилині Брентфорд вибіг у швидкісну контратаку.

Дасілва на фланзі знайшов можливість прострілити в центр, де Тоні залишився сам і пробив Едерсона, оформивши дубль. Ба більше, Айвен міг і хет-трик оформлювати за хвилину, але після його удару Де Брюйне вибив м'яч майже з лінії воріт.

Арсенал йде лідером на перерву

Таким чином, МанСіті зазнає вже другої поразки в сезоні і йде на міжнародну перерву другим в турнірній таблиці АПЛ. Відстань від лідера Арсенала складає 2 бали, але "каноніри" ще не відіграли свій матч проти Вулверхемптона у цьому турі.

До слова, за Брентфорд на матч був заявлений українець Єгор Ярмолюк, однак футболіст просидів всю гру на лаві запасних. Перемога над Манчестер Сіті дозволила лондонцям піднятися на 10 місце в АПЛ.