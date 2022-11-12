У матчі 11-го туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті Юрген Клопп висунув свої претензії у сторону бокового рефері. Німецький наставник "мерсисайдців" дозволив собі агресивні вигуки убік до лайнсмена.

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Додаткове покарання

Після поєдинку Клоппа запевнив, що був на емоціях, але не хотів такими висловами образити арбітра. Однак Юрген все одно понесе покарання.

Футбольна асоціація винесла вирок головному тренеру Ліверпуля. Клопп повинен викласти зі своєї кишені 30 тисяч фунтів. Але на цьому покарання для Юргена не закінчилось.

Ліверпуль не зможе розраховувати на допомогу головного тренера у наступному матчі АПЛ проти Саутгемптона. Клопп отримав один поєдинок дискваліфікації.

Нагадаємо, що та зустріч проти МанСіті закінчилась мінімальною перемогою команди Клоппа 1:0. Єдиний та переможний гол забив лідер атаки "мерсисайдців" Мохаммед Салах.

До слова. Матч Ліверпуль – Саутгемптон відбудеться 12 листопада о 17:00.

Напередодні цього матчу Ліверпуль йде на не звичній для себе восьмій позиції у турнірній таблиці АПЛ. "Мерсисайдці" набрали за 13 зіграних матчів лише 19 очок.