Забивав за збірну Бразилії: Манчестер Сіті підписав зіркового партнера Довбика та Циганкова

Команда Пепа Гвардіоли оформила перший трансфер влітку 2024 року. Манчестер Сіті висмикнув із Жирони гравця збірної Бразилії.

Минулого сезону Жирона видала неймовірний результат. Команда Артема Довбика та Віктора Циганкова посіла третє місце в Ла Лізі та вперше в історії кваліфікувалась у Лігу чемпіонів.

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Перше підписання МанСіті

Одним із лідерів команди був бразилець Савіо. До його персони влітку було прикуто чимало інтересу з боку топ-клубів. Втім хавбек вирішив залишитись в структурі City Football Group та піти на підвищення.

Манчестер Сіті оголосив про підписання контракту із Савіо. Угода розрахована до літа 2029 року. 20-річний бразилець належав Труа, який також входить до City Football Group. Transfermarkt оцінює трансфер футболіста у 25 мільйонів євро.

Що відомо про Савіо

Савіо є вихованцем Атлетіко Мінейро, з яким ставав чемпіоном Бразилії. У липні 2022-го футболіста придбав Труа за 6,5 мільйона євро, проте за цю команду хавбек так і не зіграв ані матчу.

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Сезон 2022-2023 Савіо провів у ПСВ в оренді та став володарем Кубка та Суперкубка Нідерландів. Минулої ж кампанії футболіст запалив у Жироні, записавши на свій рахунок 11 голів та 10 асистів у 41-му матчі.

Також минулого року Савіо дебютував за збірну Бразилії. Наразі на його рахунку один гол та один асисти у семи матчах. Разом із "селесао" гравець їздив на Копа Америка-2024, де команда вилетіла в 1/4 фіналу.