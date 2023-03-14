Голанд оформив пента-трик в Лізі чемпіонів: раніше це робили лише Мессі та зірка Шахтаря – відео

Норвежець менш ніж за годину виніс Лейпциг з головного єврокубка, забивши п'ять голів. Це лише другий пента-трик в історії плей-офф Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті грає свій другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига, пише 24 канал. У середині лютого на виїзді підопічні Гвардіоли не змогли перемогти "биків" (1:1).

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Підопічні Гвардіола одразу взялись за справу і вирішили питання про переможця ще у першому таймі. Ще до перерви Ерлінг Голанд оформив хет-трик.

Перший гол Голанда:

Другий гол Голанда:

Третій гол Голанда:

МанСіті продовжив знущатись над суперником. Четвертий гол у непоганій позиційній атаці забив Ілкай Гюндоган. А далі за справу знову взявся Ерлінг Голанд.

Як забив Гюндоган:

Після двох подач з кутового норвежець вчасно опинявся на добиванні, випереджаючи оборонців Лейпцига. Таким чином, Голанд стає лише третім футболістом в історії, який оформлював пента-трик в Лізі чемпіонів.

Четвертий гол Голанда:

П'ятий гол Голанда:

Раніше це робив нападник Барселони Ліонель Мессі у ворота Баєра (2012) та Луїс Адріано з Шахтаря у ворота БАТЕ (2014). Правда, у плей-офф це робив тільки Лео. Крім того, Ерлінг Голанд виходить на перше місце у гонці бомбардирів цієї ЛЧ, маючи у своєму активі 10 голів.