Взяв бика за рога: Голанд протягом тайму оформив хет-трик в ЛЧ, допоміг спірний пенальті – відео

Нападник Манчестер Сіті відправив Лейпциг в нокдаун у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Норвежець реалізував неоднозначний пенальті, після чого добив м'яч з відскоку.

Манчестер Сіті проводить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига, пише 24 канал. У першій грі на виїзді манкуніанці не змогли переграти "биків" (1:1).

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Підопічні Гвардіола одразу взялись за справу, притиснувши Лейпциг до воріт. Свого господарі досягли в середині першого тайму. Манкуніанцям допоміг спірний пенальті.

Після боротьби у повітрі м'яч ледь ковзнув по руці Хенрікса. Суддя після перегляду VAR вирішив вказати на позначку, з якої точно і потужно пробив Ерлінг Голанд.

Відео спірного пенальті та першого голу Голанда:

А вже за хвилину норвежець оформив дубль, реалізувавши наступну ж атаку Манчестер Сіті. Левова доля заслуги у цьому голі належить Де Брюйне, який знайшов момент для неймовірного пострілу з-за меж майданчика.

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М'яч потрапив у поперечину і першим на добиванні був як раз Голанд. А перед перервою норвежець добив Лейпциг. Після подачі кутового Діаш пробив у стійку, м'яч зі стрічки вибив Айдара прямо в ногу Ерлінгу.

Як Голанд забив другий м'яч:

Голанд оформлює хет-трик:

Для нападника це вже восьмий гол у цій Лізі чемпіонів. За цим показником він наздоганяє Мохамеда Салаха з Ліверпуля на першому місце в гонці бомбардирів.