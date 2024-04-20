Манчестер Сіті не пустив Челсі у фінал Кубка Англії: партнер Мудрика епічно зганьбився – відео

Лондонський Челсі мав всі шанси перемогти Манчестер Сіті у півфіналі Кубка. Проте форвард "синіх" Ніколя Джексон змарнував кілька божевільних моментів.

Манчестер Сіті – Челсі 1:0

Гол: Бернарду Сілва, 84.

Цими вихідними в Англії проходять матчі 1/2 фіналу Кубка. На суботу була винесена центральна зустріч стадії, в якій чинний володар трофея Манчестер Сіті протистояв Челсі, пише 24 канал.

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Марнотратство Челсі

Манкуніанці проводили гру на третій день після виснажливої битви з Реалом в Лізі чемпіонів. Тому Гвардіола вирішив застосувати ротацію. Ерлінг Голанд залишився поза заявкою, тоді як Едерсон, Діаш та Гвардіол почали з лави запасних.

У свою чергу Почеттіно не поставив у стартовий склад Мудрика, довірившись Мадуеке та Джексону. Зрештою саме сенегалець став головним антигероєм матчу.

Челсі дав гідний бій фавориту та навіть частіше бив у ствір воріт. Проте Ніколя явно прокинувся не з тої ноги, не реалізувавши три вбивчих моменти. Двічі форвард марнував виходи сам на сам, а у ще одному епізоді з близької відстані пробив прямо у воротаря.

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Челсі претендував у другому таймі на пенальті. Після удару Палмера зі штрафного м'яч потрапив у виставлену руку Гріліша. Втім суддя вирішив, що Джек несвідомо зіграв рукою, тому не показав на позначку.

Рятівний гол Сілви

Гра наближалась до екстратаймів, але зрештою МанСіті вдалось вирвати перемогу. Доку запустив у карний майданчик Де Брюйне, який прострілив у центр. Кіпер Челсі зіграв на перехопленні, але доставив м'яч вільному Бернарду Сілві.

Португалець без проблем вразив порожній кут воріт Челсі. Під завісу зустрічі Почеттіно випустив Мудрика, але ані українець, ані його партнери так і не змогли пробити Ортегу.

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Таким чином, Манчестер Сіті вдруге поспіль виходить у фінал Кубка Англії, де зіграє проти Манчестер Юнайтед або Ковентрі. Вирішальна гра за трофей відбудеться 25 травня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Відеоогляд матчу Манчестер СІті – Челсі