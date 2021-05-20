Перший титул для МанСіті чи тріумф Челсі: хто переможе у фіналі Ліги чемпіонів

У фіналі Ліги чемпіонів 29 травня в Стамбулі зіграють два англійські клуби – Манчестер Сіті та Челсі. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на здобуття трофею.

Втретє в історії Ліги чемпіонів у фіналі зіграють дві англійські команди. При цьому вдруге в ньому зіграє Челсі. Вперше це було у 2008 році, коли зійшлися Челсі та Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" перемогли у серії пенальті. Друга англійська дуель відбулася у 2019 році між Ліверпулем та Тоттенхемом.

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Для Манчестер Сіті – це перший вихід у фінал Ліги чемпіонів. "Містяни" стали дев'ятим англійським клубом, який дійшов до фінального матчу. І 42-ю командою, яка позмагається за трофей.

Саме Манчестер Сіті є фаворитом фіналу. У Favbet шанс "містян" здобути трофей оцінили коефіцієнтом 1,50. Натомість тріумф Челсі – 2,76.На те, що МанСіті переможе в основний час – 1,97. Перемога Челсі за 90 хвилин гри – 4,3.

Це буде другий поспіль фінал для Томаса Тухеля. Німецький спеціаліст в минулому сезоні тренував французький ПСЖ. Але парижани програли у фіналі Баварії.

Натомість для Пепа Гвардіоли це третій фінал Ліги чемпіонів. І у всі три вирішальні матчі він виходив у різні десятиліття – у 2009 та 2011 році з Барселоною та у 2021 році – з Манчестер Сіті.

МанСіті в цьому сезоні може здобути третій трофей. До цього команда стала чемпіоном Англії та виграла Кубок Англійської ліги. Натомість Челсі поки не гарантував собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. "Аристократи" на третьому місці, але у випадку поразки в останньому турі Астон Віллі та перемозі Ліверпуля і Лестера, команда опуститься на п'яте місце.

В цьому сезоні Манчестер Сіті та Челсі зіграли між собою три матчі. В АПЛ команди обмінялися виїздними перемогами. А також зустрілися в півфіналі Кубка Англії. Тоді перемогу здобув Челсі. Але у фіналі команда програла Лестеру.