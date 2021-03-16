Манчестер Сіті впевнено переміг Боруссію та вийшов в 1/4 фіналу Лігу чемпіонів: відео

Англійський Манчестер Сіті та Боруссія Менхенгладбах 16 березня зустрілися у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після виїзної перемоги з рахунком 2:0 Манчестер Сіті не мав проблем і в другій грі.

Манчестер Сіті – Боруссія М 2:0

Голи: Де Брюйне, 12, Гюндоган, 18

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Манчестер Сіті та Боруссія М вимушено визначали сильнішого у своєму протистоянні у Будапешті. Що перша гра, що матч-відповідь відбулися у столиці Угорщини через карантинні обмеження.

"Жеребці" підходили до матчу з невтішною статистикою – 6 поспіль поразок. Усе пішло шкереберть, коли Боруссія Дортмунд оголосила, що наставник менхенгладбахців Марко Розе очолить їх з літа.

Також встигла завершитися неймовірна серія "містян", які виграли 21 поєдинок поспіль. Символічно, що серію перервав Манчестер Юнайтед, здолавши "Сіті" в дербі.

Перемога малою кров'ю

Уже на 7 хвилині гри Манчестер Сіті був близький, щоб відкрити рахунок. Канселу перекинув захист "жеребців" та знайшов Фодена. Той відразу пробив у кут з меж штрафного, але Ян Зоммер здійснив блискучий порятунок.

Майже відразу німці відповіли своїм моментом. Емболо пробив з-за меж штрафного й після рикошету м'яч летів у напрямку воріт. Едерсон вирішив не ризикувати та перевів м'яч на кутовий.

"Містяни" контролювали хід гри і зовнішньо легко відкрили рахунок на 12 хвилині. Марез повозився з м'ячем на лівому фланзі та віддав пас на Кевіна Де Брюйне. Бельгієць вирішив пробити з-за меж штрафного і гарматним ударом ледь не розірвав сітку – 1:0!

Відео голу Де Брюйне

Через 6 хвилин на табло вже горіло 2:0! Після провалу в опорній зоні німців господарі матчу швидко перейшли в атаку. Фоден вивів Гюндогана на ударну позицію і той з меж штрафного легко переграв Зоммера.

Відео голу Гюндогана

Боруссія знайшла у собі сили відповісти небезпечним моментом на 32 хвилині. Тюрам отримав м'яч у штрафному та вирішив завдати удару. М'яч летів у дальній нижній кут, та Едерсон здійснив другий сейв у грі.

Натомість англійці могли збільшувати рахунок після штрафного удару. Де Брюйне вирішив пробити з пристойної відстані. М'яч після його удару летів під поперечину, але по центру. Це дозволило Зоммеру відбити м'яч.

"Жеребці" змарнували чудову нагоду відзначитися на 41 хвилині. Тюрам красивою передачею вивів на удар Емболо. Швейцарець з гострого кута пробив низом і м'яч "просвистів" повз ворота.

Після перерви Манчестер Сіті дозволив німецькій команді більше контролювати м'яч. Однак гравцям Боруссії вкрай складно давалося створення гострих моментів.

На 63 хвилині на полі з'явився українець Олександр Зінченко. Він замінив Жуана Канселу.

На 66 хвилині у футболістів Манчестер Сіті були дві гострі нагоди, щоб зробити рахунок розгромним. Спершу Марез пробив з меж штрафного, але не переграв Зоммера. За мить алжирець у штрафному прострілював на Фодена, однак тому завадили переправити м'яч у ворота.

Ще через 2 хвилини Марез знову опинився на ударній позиції у штрафному. І знову Ріяд бив зі схожої позиції, однак Зоммер відбив м'яч.

Номінальні гості відповіли на 77 хвилині. Вольф наважився на дальній удар. На жаль для гравця "жеребців", м'яч пролетів над воротами. А міг бути шедевр!

Манчестер Сіті вирішив не розвивати успіх, здобутий у першому таймі та зупинився на двох голах. Англійці перемогли Боруссію за сумою двох матчів з рахунком 4:0 та вийшли до 1/4 фіналу!