"Зробив різницю": тренер Мальти знайшов футболіста, який приніс перемогу Україні

Збірна України показала максимальний результат у жовтневому циклі матчів відбору на Євро-2024. У вівторок, 17 жовтня, "синьо-жовті" не так вже й просто обіграли на виїзді Мальту.

Україна першою пропустила, але ще до кінця першого тайму не лише зрівняла рахунок, а й повела у матчі. Все завдяки автоголу захисник Мальти та реалізованому пенальті Артема Довбика. Наприкінці поєдинку Михайло Мудрик класним дальнім ударом забрав "валідол" із поєдинку.

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Марколіні: Епізод з пенальті – це техніка та вміння українця, що біг з м'ячем дуже швидко

Матч закінчився перемогою України 1:3. Мальта далі без набраних очок.

Після поєдинку головний тренер Мальти Мікеле Марколіні, який дуже активно протягом матчу поводив себе у технічній зоні, прокоментував результат домашнього поєдинку.

"Прикро програти перший тайм з рахунком 1:2, особливо з такими двома пропущеними голами. Дуже прикрий автогол, де наш гравець абсолютно наодинці зачепив м'яч і він закотився у ворота. А тоді пенальті, але я вважаю, що епізод з пенальті – це техніка та вміння українця, що біг з м'ячем дуже швидко. Ментально нам було дуже складно у цей момент. Перекладина? Це одна з причин, чому прикро за результат", – розповів наставник мальтійців.

Марколіні розповів, що у другому таймі його команда старалась, намагалась нав'язати боротьбу українцям, високо пресингувати. Але це все не принесло омріяного для мальтійців результату. Їм навіть не вдалось зрівняти цифри на табло.

Наставник не приховує, що йому шкода своїх підопічних, які награли на інший підсумковий рахунок зустрічі, які провели відмінну гру.

"В України є чудові гравці, вони ведуть боротьбу з Італією за друге місце. Гравці показали бажання, готовність боротися за хороший результат. Нічия або перемога над Україною для нас була б неймовірним результатом, Ми цього дуже прагнули. Але не змогли досягти, прикро. Ми сконцентруємося на позитивних моментах, які були у цьому матчі – а їх було багато", – сказав коуч господарів.

Про Мудрика

Виокремив Марколіні гру лівого вінгера збірної України Мудрика, який заробив пенальті, створював гостроту та у підсумку забив неймовірний гол.

Мудрик – неймовірний гравець. Ми програли, бо він постійно створював небезпеку, заробив пенальті, забив гол. Ось чому такий клуб, як Челсі, багато йому платить. Це футбол, такі гравці, як він, роблять різницю – і він сьогодні (17 жовтня – 24 Канал) зробив різницю,

– заявив тренер збірної Мальти.

Відзначимо, що гол у ворота Мальти став для Мудрика першим у футболці збірної України (у 15 матчах).