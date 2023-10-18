Пропустили гол, але повернулись у гру, – Ребров оцінив складну перемогу України над Мальтою

Збірна України не без труднощів здолала аутсайдера групи "С" Мальту. "Синьо-жовті" першими пропустили, але згодом відповіли супернику трьома голами.

Перший два голи у матчі забивали виключно господарі поля. Спершу на 12-й хвилині Мбонг шокував Трубіна та відкрив рахунок у зустрічі. А ближче до кінця тайму вже постарався Камензулі, який оформив курйозний автогол у власні володіння на користь України.

Детальніше про гру Україна не без везіння обіграла Мальту та покращила шанси на вихід на Євро: відео голів

Ребров: У першому таймі ми самі собі створили проблеми

Ще до перерви "синьо-жовтим" вдалось повести у рахунку. Мудрик заробив на солі пенальті, яке реалізував Довбик. Команди пішли на перерву з різницею в один м'яч на користь України – 1:2.

Лише за 5 хвилин до кінця матчу підопічні Реброва нарешті збільшили свою перевагу на табло. Це повністю заслуга Мудрика, який протягнув м'яч на класно пробив з-за меж штрафного майданчика. Гол Михайла встановив остаточний рахунок поєдинку – 1:3, перемога української збірної, яка дозволила їм не випасти із боротьби за пряму путівку на Євро-2024.

У паралельному матчі відбору на Євро 17 жовтня Англія переграла Італію, яка є прямим конкурентом нашої збірної – 3:1.

Після поєдинку емоціями від гри поділився головний тренер українців Сергій Ребров. Наставник розповів, що у першому таймі його команда сама собі створила проблеми, які потрібно було виправляти. Українці першими пропустили, але змогли повернутись у гру після шокуючого голу.

Сергій Станіславович запевнив, що гра була важкою, але він подякував команді за перемогу над мальтійцями, яка була дуже стратегічно важливою. Однак Ребров додав, що "синьо-жовтим" слід задуматись над своєю грою, аби покращити її.

Про дебютний гол Мудрика за збірну

Оцінив Ребров й дебютний гол Мудрика за збірну України та ще й у якому стилі.

"Ми всі його привітали. Це дуже важливий крок для Михайла. Він забив, створював моменти для себе й партнерів. Здобули важливі три очки, рухаємося далі", – відповів тренер "синьо-жовтих".

Не обійшлось на пресконференції українського наставника і без компліментів у бік суперника.

Суперники грали здорово сьогодні. А в нас була проблема – ми дозволяли мальтійцям створювати забагато моментів. Господарі не мали турнірної мотивації, вони хотіли показати хорошу гру перед своїми трибунами. Гадаю, їм це вдалося. Як я вже сказав, проблема була в нас, особливо в першому таймі, де на нас тиснув результат,

– сказав Ребров.

Коуч прокоментував далеко не найкращу гру своєї команди та ще й матчі проти аутсайдера групи.

Для України завжди важко грати проти таких суперників, які сильно закриваються. Це показала й наша попередня зустріч із Мальтою. Це дуже компактна команда. Будь-якій збірній важко в таких умовах, якщо не забити швидкий гол. А особливо якщо ти пропускаєш. Але ми намагалися повернутися, забили два м'ячі, дуже важливо було зробити це в першому таймі. У другому ми не створили багато моментів, але атакували, намагалися забити третій м’яч, щоб почуватися більш комфортно,

– заявив керманич "синьо-жовтих".

Також Ребров розповів, як у збірній реагували на несподівану перемогу "молодіжки" України над Англією. Сергій Станіславович розповів, що привітав Унаї Мельгосу із трьома балами та відзначив важливість цієї перемоги. Адже не кожного матчу вдається обіграти топову збірну Європи.

Свій фінальний матч відбору на Євро-2024 Україна проведе 20 листопада проти Італії. Перед цим поєдинком "синьо-жовті" повернули собі перше місце у групі "С" – 13 балів. Однак італійці поступаються нашій збірній лише 3 очками. Англія ж достроково вийшла на Євро-2024, яке прийме Німеччина.