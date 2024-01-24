Асист Довбика не врятував: Мальорка сенсаційно вибила Жирону з Кубка Іспанії – відео

Каталонська Жирона у рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії завітала до Мальорки. Суперники розіграли путівку до півфіналу престижного турніру.

Мальорка – Жирона 3:2

Голи: Ларін, 21, Пратс, 28, 35 (пен.) – Стуані, 68 (пен.), Савіо, 90+6

У середу, 24 січня, на стадіоні "Мальорка Сон Муа" відбувся чвертьфінальний поєдинок Кубка Короля між Мальоркою та Жироною. У стартовому складі гостей вийшов лише Віктор Циганков, пише 24 Канал.

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Сюрприз від середняка Ла Ліги

Головний тренер "біло-червоних" Мічел вирішив приберегти Артема Довбика, залишивши його на лаві запасних. Проте перший тайм пройшов точно не за сценарієм "жиронців".

На 21-й хвилині матчу канадський форвард "остров'ян" Кайл Ларін відправив перший м'яч у сітку воріт гостей. Після цього гравці Мальорки не збавили оберти, засмутивши голкіпера Жирони ще двічі.

Спочатку Абдон Пратс пробив з лінії штрафного та зробив рахунок на табло 2:0. Через кілька хвилин центрбек Жирони Якобішвілі зіграв рукою у власному карному майданчику. Арбітр після перегляду ВАР вказав на одинадцятиметрову позначку. Вирок судді бездоганно виконав Пратс, який записав на свій рахунок дубль.

Після перерви на полі з'явився один з головних бомбардирів Ла Ліги Артем Довбик. Однак "жиронцям" було вже складно переломити хід поєдинку. "Остров'яни" впевнено контролювали матч, а от у Жирони гра ніяк не клеїлася.

На 67-й хвилині матчу гості заробили пенальті та червону картку для гравця Мальорки. Гол Стуані з позначки повернув інтригу в матчі.

У компенсований час Савіо після пасу Довбика скоротив розрив у рахунку до мінімуму. Проте у підсумку суддя зафіксував сенсаційну перемогу Мальорки з рахунком 3:2.

Відеоогляд матчу Мальорка – Жирона