Наприкінці першого тайму Ніцца відправила Марсель у футбольний нокдаун, м'яч двічі побував у сітці воріт господарів. На перерву команди пішли за комфортної переваги у рахунку гостей 0:2.

Детальніше про гру Маліновський забив дебютний гол за Марсель, але це не врятувало команду від поразки: відео

Вистачило одного тайму, аби стати найкращим

Руслан Маліновський, який розпочав матч із лави запасних "провансальців" з'явився на полі по перерві та зробив свою справу. 14 хвилин знадобилось українцю, аби відквитати один гол та забити свій дебютний м'яч у футболці Марселя.

Українець замкнув простріл з флангу до якого не дотягнувся Алексіс Санчес, та ударом в один дотик пробив повз Шмейхеля.

Нарешті Маліновського "прорвало". Руслан забив свій перший гол у вже 6 зіграних матчах за Марсель.

На жаль, дебютний гол українського півзахисника підпсувала поразка його команди. На 85-й хвилині Біллал Брахімі збільшив перевагу Ніцци до 1:3, а господарі не змогли більше забити, окрім гола престижу.

Марсель несподівано поступився на власному полі Ніцці 1:3. Але не опустився з другого місця. Відставання від лідера чемпіонату ПСЖ складає 8 очок. Підопічним Ігоря Тудора потрібно далі лише перемагати, адже їм у спину дихає Ланс, у якого теж в активі 46 пунктів.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру футболістів обох команд. Найкращим гравцем зустрічі став нападник Ніцци Гаетан Лаборд, який отримав найвищий бал – 7.7.

Важливо! Маліновський ж став найкращим футболістом у складі Марселя. Гра Руслана була оцінена у 7.1 бала.



Марсель – Ніцца: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored

До слова. 8 лютого Марсель зіграє в 1/8 фіналу Кубка Франції. Руслан Маліновський позмагається з Кіліаном Мбаппе та Ко. Початок кубкового протистояння о 22:10 (за київським часом).