Його не зупинити: Маліновський став одним із найкращих у матчі проти Беневенто

Аталанта 12 травня переграла Беневенто у 36 турі Серії А. Руслан Маліновський відзначився асистом та став одним із найкращих на футбольному полі.
Українська феєрія у Серії А
Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти. Атакувальний півзахисник вже на 22-й хвилині віддячив тренеру за довіру результативною передачею.
Оце так Маліновський очолив рейтинг найкращих асистентів Серії А
Українець провів хороший поєдинок та був одним із найпомітніших на полі. Навіть заміна на 59-й хвилині не завадила футболісту отримати одну з найкращих оцінок серед усіх учасників поєдинку. Авторитетний портал WhoScored високо оцінив гру українця, поставивши йому 7,6 бала. Це друга оцінка у складі обох команд. Більше отримав лише автор першого голу у матчі Луїс Муріель – 7,9.Матч проти Беневенто завершився перемогою Аталанти 2:0.
Аталанта – Беневенто: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored
- У цьому сезоні в усіх турнірах Маліновський зіграв за бергамівців 40 поєдинків, у яких відзначився 8 голами та 11 асистами. В останніх 9 зустрічах Руслан не йде з футбольного поля без результативних дій.
- Український футболіст перетворюється на одного з лідерів команди. Завдяки такій грі трансферна вартість півзахисника різко зросла. Про це говорять італійські ЗМІ, які приємно вражені результативністю лідера збірної України.
- Найбільше Маліновським цікавиться Інтер, але на заваді трансферу може стати фінансова частина перемовин. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу українського футболіста у 21 мільйон євро. А от Аталанта готова відпустити футболіста за вдвічі більшу суму.