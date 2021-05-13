Його не зупинити: Маліновський став одним із найкращих у матчі проти Беневенто

13 травня 2021 , 09:50
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Джерело:

24 канал

Аталанта 12 травня переграла Беневенто у 36 турі Серії А. Руслан Маліновський відзначився асистом та став одним із найкращих на футбольному полі.

Українська феєрія у Серії А

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти. Атакувальний півзахисник вже на 22-й хвилині віддячив тренеру за довіру результативною передачею.

Оце так Маліновський очолив рейтинг найкращих асистентів Серії А

Українець провів хороший поєдинок та був одним із найпомітніших на полі. Навіть заміна на 59-й хвилині не завадила футболісту отримати одну з найкращих оцінок серед усіх учасників поєдинку. Авторитетний портал WhoScored високо оцінив гру українця, поставивши йому 7,6 бала. Це друга оцінка у складі обох команд. Більше отримав лише автор першого голу у матчі Луїс Муріель – 7,9.

Матч проти Беневенто завершився перемогою Аталанти 2:0.


Аталанта – Беневенто: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

  • У цьому сезоні в усіх турнірах Маліновський зіграв за бергамівців 40 поєдинків, у яких відзначився 8 голами та 11 асистами. В останніх 9 зустрічах Руслан не йде з футбольного поля без результативних дій.
  • Український футболіст перетворюється на одного з лідерів команди. Завдяки такій грі трансферна вартість півзахисника різко зросла. Про це говорять італійські ЗМІ, які приємно вражені результативністю лідера збірної України.
  • Найбільше Маліновським цікавиться Інтер, але на заваді трансферу може стати фінансова частина перемовин. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу українського футболіста у 21 мільйон євро. А от Аталанта готова відпустити футболіста за вдвічі більшу суму.
Автор: Софія Кулай