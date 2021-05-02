Маліновський сьомий матч поспіль допомагає Аталанті забити гол: відео

Українець Руслан Маліновський продовжує перетворюватися в головну зірку Аталанти. ЦЬого разу він віддав результативний пас у матчі проти Сассуоло.

Маліновський вийшов у старті Аталанти на матч проти Сассуоло. Натомість інший українець Віктор Коваленко залишився у запасі.

Водночас Український футболіст забив автогол через хвилину після виходу на поле: відео

І вже на початку матчу Маліновський міг забити гол. Але голкіпер Андреа Консільї таки дотягнувся до м'яча, який летів у кут воріт.

А у середині першого тайму Аталанта залишилася у меншості. Голкіпер П'єрлуїджі Голліні за межами штрафного майданчика збив суперника. За що і отримав червону картку.

Попри гру у меншості, саме гості відрили рахунок. Маліновський в дотик віддав пас на Робіна Госенса, який і відзначився.

Для Маліновського це став сьомий матч поспіль, в якому він відзначається результативною дією за Аталанту. За цей час він забив чотири голи та віддав сім результативних пасів.

Наприкінці тайму Маліновський навісив зі штрафного, після якого забив Дуван Сапата. Але арбітр не зарахував гол через офсайд.

Сассуоло вдалося врятуватися від поразки у другому таймі, коли Берарді відзначився ударом з пенальті. Згодом команда ще раз відправила м'яч у ворота суперників. Але після перегляду VAR взяття воріт не врятували.

Аталанта могла здобути і перемогу. Марлон отримав другу жовту картку в матчі, тож команди стали у рівних складах. А у ворота Сассуоло призначили пенальті. Пробивати відправився Луїс Муріель. Але пробив по центру, і голкіпер ногами відбив м'яч.

Матч закінчився внічию. Аталанта залишилася на другому місці. Але через те, що команда не зуміла перемогти в цьому матчі, Інтер став чемпіоном Італії.

Відеоогляд матчу Сассуоло – Аталанта