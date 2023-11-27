Мій гол нічого не вартує, – Маліновський знецінив свій дебютний м'яч за Дженоа після поразки

У неділю, 26 листопада, відбулися матчі 13 туру Серії А. В одному з них Фрозіноне на своєму полі приймав Дженоа.

Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1. Цей поєдинок став знаковим для півзахисника збірної України Руслана Маліновського, який забив дебютний гол у новій команді.

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Маліновський розчарований підсумковим результатом

30-річний півзахисник Дженоа після гри прокоментував свій гол та події на полі. Українець, попри свій індивідуальний шедевр, був засмучений поразкою команди:

Мій гол нічого не вартує, адже ми не змогли перемогти. Ми злі, бо не змогли набрати очки. У нас був шанс виграти цей матч, потім все змінив один епізод. Ми добре грали, створили багато моментів і добре пресингували.



Ми повинні проаналізувати зроблені помилки та рухатися вперед. Я забив хороший гол, але якби ми набрали очки, то було б ще краще.

Зазначимо, що Руслан Маліновський грає за Дженоа на правах оренди з Марселя, яка триватиме до кінця сезону-2023/2024. У складі італійської команди він провів 12 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. За угодою Дженоа має право викупу.

. Після матчу свою оцінку грі українця дав головний тренер "грифонів" . Він залишився задоволеним діями Руслана та відзначив його якість.

Наступний матч Дженоа зіграє 2 грудня о 16:00 проти Емполі, за який грає Віктор Коваленко.