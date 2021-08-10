Маліновський повернувся у загальну групу Аталанти після операції на грижі

Італійська Аталанта продовжує готуватись до нового сезону у Серії А. Українець Руслан Маліновський повернувся у загальну групу.

Повернення на футбольне поле

Український хавбек повернувся із лазарету Аталанти. Після Євро-2020 Руслан Маліновський переніс операцію на грижі живота та відпочивав у відпустці.

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Футболіст 9 серпня провів своє перше тренування у загальній групі. Також до команди приєднався раніше травмований Ханс Хатербур.

Нагадаємо, що 9 липня лідер команди зробив операцію на грижі, яка турбувала його ще до початку чемпіонату Європи. Повідомлялось, що 45 днів Руслан не зможе виходити на футбольне поле та не допоможе бергамівцям на початку сезону. Однак бачимо, що українець відновився значно швидше.

На тренувальних зборах бергамівці провели три спаринги, зібравши увесь комплект результатів – перемога (проти Порденоне 2:1), нічия (з Маккабі Бней-Рейна 1:1) та поразка від Вест Хема 2:0.

У команди запланований ще один спаринг проти туринського Ювентуса, який відбудеться 14 серпня.

Перший офіційний поєдинок Аталанти у новому сезоні Серії А запланований на 21 серпня проти Торіно.