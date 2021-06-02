Чергове визнання: Маліновський потрапив у збірну сезону Серії А за версією Inside

Портал Inside включив українського півзахисника Аталанти Руслана Маліновського у збірну Серії А за підсумками сезону 2020/21.

Маліновський з 12 результативними передачами став найкращим асистентом минулого розіграшу Серії А.

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Символічна збірна Серії А 2020/21 за версією Inside:

Потужний сезон Маліновського