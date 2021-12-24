Маліновський потрапив до команди тижня чемпіонату Італії

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зіграв яскравий матчі в Італії. Українець увійшов до символічної збірної тижня в Серії А за версією статистичного порталу SofaScore.

Вдалий тиждень

У поєдинку 19-го туру чемпіонату Італії проти "Дженоа" (0:0) 28-річний українець вийшов у стартовому складі бергамасків та провів на полі 65 хвилин. Результативними діями Маліновський не відзначався, але отримав оцінку 7,7.

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У грі з Дженоа хавбек завдав 3 ударів повз ворота, віддав 44 точні передачі (83%), зробив 1 ключовий пас, здійснив 4 обведення, виграв 9 з 12 єдиноборств, здійснив 1 відбір.

У символічну збірну тижня окрім Руслана також потрапили Алексіс Салемакерс, Ерон Хіки, Франк Кессі (Мілан), Маттіа Араму (Венеція), Федеріко Бернардескі, Хуан Куадрадо (Ювентус), Алекса Терзіч (Дженоа), Мартін Ертіч, Іван Проведель (Спеція).

Символічна збірна тижня за версією SofaScore