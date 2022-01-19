Маліновський та Петраков часто спілкуються: про що футболіст та тренер говорили

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков підтримує дружні стосунки з півзахисником Русланом Маліновським. Хоча ще нещодавно гравець не викликався в збірну через рішення тренера.

Привітання з Новим роком

За даним журналістів, Петраков та Маліновський часто спілкуються. При цьому не лише про збірну України.

"Петраков дзвонив та привітав із Новим роком. Поспілкувалися, він побажав успіхів у другій частині чемпіонату. Сказав, що треба готуватись, адже попереду важливі матчі. Все добре", – розповів Маліновський.

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При цьому про самі матчі, які очікують на збірну України, вони не говорили.

Ближче до матчів збірної говоритимемо про наші плани. Сподіваюся, що не буде жодних травм. За три місяці немає сенсу розмовляти. Наразі треба добре зіграти за клуб, а потім уже подумаємо про збірну,

– відзначив гравець.

Збірна України 24 березня зіграє у плей-офф кваліфікації відбору на чемпіонат світу проти Шотландії на виїзді. Якщо наша команда переможе, то у фіналі кваліфікації зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія. Цей матч теж буде гостьовим для українців, і відбудеться 29 березня.

Вже у червні Україна проведе чотири матчі Ліги націй. Ще два матчі заплановані на вересень 2022 року.