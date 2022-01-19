Павелко: Через Омікрон є ризики потрапити в ковідні історії
Футболісти збірної України мали шанс готуватись до важливого поєдинку за межами рідної країни. Олександр Зінченко міг тренуватись на клубній базі Манчестер Сіті, за який виступає.
Варто дізнатись Петраков несподівано назвав Шотландію фаворитом матчу з Україною
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко. Тренерський штаб збірної на чолі з Олександром Петраковим вирішив зупинитись на варіанті з Україною. Підготовка буде проводитись у Києві.
Були різні варіанти для тренувального збору. Тренерський штаб обрав готуватись в Україні. Ми готували варіант підготовки на базі Манчестер Сіті. А також інші – у Шотландії, Франції,
– розповів Павелко.
За інформацією Павелка, "синьо-жовті" планують провести одне відкрите тренування для уболівальників перед поїздкою у Шотландію.
Україна хоче поїхати у Катар
- Шотландія стане першим суперником "синьо-жовтих" у плей-офф відбору ЧС-2022. Матч відбудеться на очах рідних уболівальників шотландців.
- Якщо українцям вдасться святкувати перемогу, то вони проведуть ще одну зустріч проти переможця матчу Уельс – Австрія. Звитяги у цих двох зустрічах дозволять підопічним Петракова поїхав у Катар.
- Через ці поєдинки УАФ перенесли три матчі УПЛ.
- Україна з другого місця пробилась у плей-офф відбору. Пряму путівку з групи у Катар здобула Франція.