Маліновський оцінив потенційний перехід у Дженоа Шевченка

Руслан Маліновський продовжує здобувати досвід в Аталанті. Футболіст розповів, що були інші клуби хотіли домовитись з командою із Бергамо щодо його трансферу.

Маліновський: Можна буде скуштувати

28-річний півзахисник повністю сконцентрований на виступах в Аталанті. Руслан Маліновський поки що не думає про перехід в інший клуб.

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Команда з Бергамо та місто повністю влаштовують сім'ю Маліновського. Футболіст отримає постійну ігрову практику, Джан П'єро Гасперіні розраховує на гравця. Що не може не подобатись Руслану.

Один із лідерів збірної України розповів, що отримував пропозиції від інших клубів. Але ні до чого серйозного це не привело.

Завжди є трансферні вікна, коли є варіанти, є вибір. Звичайно, якщо буде якийсь топ-клуб, то можна буде скуштувати. Були деякі спроби у клубів підписати мене, але до нічого серйозного це не призвело. Але з того, що я чув, Аталанта не дуже хотіла вступати в ці переговори. Сума можливого трансферу? Це тільки клуб вирішуватиме, тому я не знаю,

– сказав півзахисник Аталанти.

"У мене чудові спогади від роботи з Шевченко"

Заговорив Маліновський і про потенційний перехід у Дженоа, яку тепер очолює Андрій Шевченко. Руслан сумнівається, що "грифони" зможуть потягнути його трансфер.

З Аталанти в Дженоа? Ні. Аталанта грає в Лізі чемпіонів, на цей час команда вищого рівня. У мене чудові спогади від роботи з Андрієм Шевченком, ми п’ять років працювали, були хороші результати для збірної та країни, але вважаю, що Аталанта не продасть мене, а у Дженоа може не вистачити грошей на такий трансфер,

– відповів Маліновський.

Кар'єра Маліновського в Аталанті