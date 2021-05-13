Маліновський очолив рейтинг найкращих асистентів Серії А

Руслан Маліновський 12 травня відзначився асистом у матчі 36 туру Серії А Аталанта – Беневенто. Тепер український півзахисник вийшов на 1 місце у списку асистентів італійського чемпіонату.
Очолив гонку найкращих асистентів
На 22-й хвилині Руслан Маліновський віддав майстерний асист на Луїса Муріеля. Своїм пасом Руслан вивів партнера по команді на побачення з воротарем Лоренцо Монтіпо.
Як це було Маліновський у вогні: українець відзначився асистом у матчі проти Беневенто – відео
Ця гольова передача стала для українця 11-ю в Аталанті у цьому сезоні. Українцю вдалось вийти на перше місце у списку найкращих асистентів Серії А. Така ж кількість у нападника Інтера Ромелу Лукаку. Найближчий конкурент Генріх Мхітарян із Роми поступається одним асистом. Вірменин вже провів за "вовків" 28 поєдинків. Трійку лідерів у цьому рейтингу замикає півзахисник Лаціо Сергей Мілінковіч-Савіч – 10 гольових пасів у 29 матчах.
- Загалом Маліновський зіграв за бергамівців 40 поєдинків, у яких відзначився 8 голами. В останніх 9 зустрічах Руслан не йде з футбольного поля без результативних дій.
- Завдяки такій грі трансферна вартість українського півзахисника різко зросла. Про це говорять італійські ЗМІ, які приємно вражені результативністю лідера збірної України.
- Найбільше Маліновським цікавиться Інтер, але на заваді трансферу може стати фінансова частина. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу українського футболіста у 21 мільйон євро.
У другому таймі Аталанта забила ще один гол у ворота Беневенто та поставила крапку у підсумковому рахунку зустрічі – 2:0. Після звитяги клуб з Бергамо продовжує боротьбу за срібні нагороди італійського чемпіонату.