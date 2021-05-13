Маліновський очолив рейтинг найкращих асистентів Серії А

Руслан Маліновський 12 травня відзначився асистом у матчі 36 туру Серії А Аталанта – Беневенто. Тепер український півзахисник вийшов на 1 місце у списку асистентів італійського чемпіонату.

Очолив гонку найкращих асистентів

На 22-й хвилині Руслан Маліновський віддав майстерний асист на Луїса Муріеля. Своїм пасом Руслан вивів партнера по команді на побачення з воротарем Лоренцо Монтіпо.

​Як це було Маліновський у вогні: українець відзначився асистом у матчі проти Беневенто – відео

Ця гольова передача стала для українця 11-ю в Аталанті у цьому сезоні. Українцю вдалось вийти на перше місце у списку найкращих асистентів Серії А. Така ж кількість у нападника Інтера Ромелу Лукаку. Найближчий конкурент Генріх Мхітарян із Роми поступається одним асистом. Вірменин вже провів за "вовків" 28 поєдинків. Трійку лідерів у цьому рейтингу замикає півзахисник Лаціо Сергей Мілінковіч-Савіч – 10 гольових пасів у 29 матчах.

Загалом Маліновський зіграв за бергамівців 40 поєдинків, у яких відзначився 8 голами. В останніх 9 зустрічах Руслан не йде з футбольного поля без результативних дій.

Завдяки такій грі трансферна вартість українського півзахисника різко зросла . Про це говорять італійські ЗМІ, які приємно вражені результативністю лідера збірної України.

Найбільше Маліновським цікавиться Інтер, але на заваді трансферу може стати фінансова частина. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу українського футболіста у 21 мільйон євро.

У другому таймі Аталанта забила ще один гол у ворота Беневенто та поставила крапку у підсумковому рахунку зустрічі – 2:0. Після звитяги клуб з Бергамо продовжує боротьбу за срібні нагороди італійського чемпіонату.