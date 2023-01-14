Маліновський допоміг Марселю здобути шосту поспіль перемогу в Лізі 1: відеоогляд матчу

Українець вперше потрапив до основного складу свого нового клубу. Попри відсутність результативних дій Руслан взяв участь у перемозі над Лор'яном, яка допомогла клубу закріпитися на третій сходинці.

Марсель – Лор'ян 3:1

Голи: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 – Моффі, 29.

У чемпіонаті Франції проходять поєдинки 19 туру Ліги 1. У найбільш цікавому для українців матчі Марсель приймав конкурента за місце в єврокубках Лор'ян, пише 24 канал.

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Саме за Олімпік виступає єдиний українець у чемпіонаті Франції Руслан Маліновський, який перейшов з Аталанти на початку тижня. У грі проти Лор'яна українець вперше потрапив до стартового складу.

Півзахисник вийшов на позицію під нападником Алексісом Санчесом і відіграв 66 хвилин. Результативними діями Маліновський не відзначився, але і гри не зіпсував, допомігши партнерам забити три голи.

За оцінками популярного порталу Whoscored Руслан отримав 7,2 бали, що є середнім показником його команди в цьому матчі. Підопічні Тудора пропустили першими в середині першого тайму, але встигли зрівняти перед перервою завдяки Колашинацу.

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Переломний момент стався на початку другого тайму. Спочатку Санчес не схибив після передачі від Гіжо, а трохи згодом крапку у грі поставив Верету, який не без допомоги рикошету пробив Манноне.

Для Марселя це вже шоста перемога в Лізі 1 поспіль і це дозволяє Олімпіку закріпитися на третій сходинці. До другого Ланса відстань два бали. Наступну гру в чемпіонаті провансальці проведуть аж 28 січня, коли приймуть прямого конкурента за місце в ЛЧ Монако.

Відеоогляд матчу Марсель – Лор'ян: