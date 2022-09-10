Маліновський іронічно прокоментував товариський матч між Боснією і Герцоговиною та росією

Світова спортивна спільнота обурена тим, що Боснія та Герцоговина погодилася на матч зі збірною росії. Відомі спортсмени активно коментують своє ставлення щодо цього протистояння.

Що сказав Маліновський

Це протистояння також прокоментував і Руслан Маліновський. До свого підпису він прикріпив фото домашнього стадіону Десни, постраждалого від російських бомбардувань.

До теми Європейська збірна погодилася провести футбольний матч з росією в санкт-петербурзі

Спорт поза політикою. Точно,

– написав Маліновський.



Думка Маліновського / Скриншот

Проти спарингу з росією вже виступили футболісти Бостнії і Герцоговини Едін Джеко, Миралем П'янич та Анел Ахмедходжич.

Капітан збірної Боснії і Герцоговини зазначив, що він солідарний з народом України.

Також інформацію про матч між БіГ розкритикувала і мер Сараєво Беньяміна Карич. Вона наголосила, що місто припинить співпрацю з Асоціацією футболу, якщо цей матч все ж таки відбудеться.

Зазначимо, що інформацію про цю гру оприлюднила федерація футболу Боснії та Герцоговини. Матч має відбутися у росії (санкт-петербурзі).

На росіян очікують і інші товариські матчі, у Бішкеку вони зіграють проти збірної Киргизії. А в листопаді проти Ірану теж на виїзді.