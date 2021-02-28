Маліновський гарматним ударом забив за Аталанту: відео

Український футболіст Руслан Маліновський відзначився голом за італійську Аталанту. Гравець збірної України забив 28 лютого у рамках 24 туру Серії А проти Сампдорії.

27-річний Руслан Маліновський відзначився голом на 40 хвилині поєдинку. Руслан відкрив рахунок у грі.

До речі У футболіста збірної України Маліновського є проблеми зі здоров'ям: йому потрібна операція

Український футболіст отримав м'яч поблизу штрафного генуезців, пробіг декілька метрів та завдав потужного удару у верхній дальній кут.

Дивіться відео голу Маліновського

Після першого тайму Аталанта перемагає з рахунком 1:0. Український футболіст Віктор Коваленко перебуває у запасі.

Для Маліновського це 27 матч у сезоні-2020/2021. Українець забив свій третій гол. Також на його рахунку 3 асисти.