Мали довгу розмову, – Петраков прокоментував виклик Коваленка у збірну України

Тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував виклик Віктора Коваленка у національну команду. Наставник мав довгу розмову з футболістом щодо його ігрового тонусу.

Петраков: Приємний головний біль

Віктор Коваленко отримав кредит довіри від Олександра Петракова. Наставник задоволений тим, що у нього велика кількість футболістів, які змагаються за потрапляння у заявку збірної України на матчі.

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Спеціаліст прокоментував виклик 25-річного атакувального півзахисника Спеції. Петраков не розуміє, чому багато людей вважають, що Віктор не заслуговує на місце у національній команді: "Вітя у мене грав на чемпіонаті світу, став найкращим бомбардиром, отримав "Золоту бутсу".

Петраков мав тривалу розмову з футболістом, яка передувала виклику Коваленка в українську збірну на два останні матчі "синьо-жовтих" у 2021 році.

Вітя зіграв за Спецію, я з ним розмовляв. Тут же зателефонував йому, мали довгу розмову. Він зараз зіграв 5 ігор в основному складі. Як кажуть кожному тренеру: "Приємний головний біль",

– зазначив Петраков.

З ким зіграє Україна у листопаді

11 листопада українці на власному полі в Одесі приймуть Болгарію. Поєдинок матиме товариський характер, тому підсумковий результат нічого не вирішуватиме. Одесити вперше за 5 років побачать у рідному місті матч національної команди. Підопічні Олександра Петракова зроблять останню репетицію перед ключовим протистоянням із боснійцями.

Поєдинок проти Боснії і Герцеговини відбудеться 16 листопада. "Синьо-жовті" на виїзді спробують обіграти суперника. Вирішальний матч визначить розподіл місць у групі D та потрапляння на чемпіонат світу.

Перед останнім туром відбору чемпіонату світу-2022 Україна посідає 2 місце у таблиці, у її активі 9 очок. На один пункт менше у фінів, четвертими йдуть боснійці – 7 балів.

Кар'єра Коваленка у Спеції: що відомо

Віктор Коваленко у серпні 2021 року став гравцем Спеції. Контракт півзахисника з італійцями розрахований до 30 червня 2022 року.

За новий клуб футболіст збірної України встиг провести 7 поєдинків в усіх турнірах. Встиг гравець відзначитись дебютним голом у футболці Спеції. Сталось це у матчі проти Салернітани. Також у його активі вже є два асист.

Коваленко потрапив у заявку збірної на матч проти болгарів, який розпочнеться о 19:30.