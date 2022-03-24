Маленький українець: у лідера Динамо Сидорчука народився син

24 березня 2022 , 09:20
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Джерело:

інстаграм Сергія Сидорчука

У сім'ї півзахисника Динамо Сергія Сидорчука поповнення. 23 березня у футболіста київського клубу народився син.

Маленький козак

Капітан "біло-синіх" поділився радісною звісткою на своїй сторінці в інстаграмі. Сергій Сидорчук вчетверте став батьком.

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Півзахисник Динамо виклав у сторіс руку новонародженого первістка зі зворушливими словами. Відзначимо, що гравець вже є щасливим батьком двох донечок та сина.

Ласкаво просимо в цей світ, козаче. Наш маленький українець,
– написав футболіст.

Сидорчук зустрів початок війни в Україні. Після чого динамівець разом із сім'єю виїхав у Румунію.


Поповнення у сім'ї Сидорчука / Скриншот із інстаграму футболіста

  • 30-річний півзахисник виступає за Динамо з 2013 року.
  • У сезоні-2021/2022 встиг зіграти 23 матчі, у яких забив 2 голи та зробив таку ж кількість результативних передач.
  • У ЗМІ літали чутки про те, що Сидорчук поповнить румунське Стяуа. Футболіст вже спростував чутки про відхід із Динамо. 
Автор: Софія Кулай