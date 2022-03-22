Ярмоленко: Дякую Вест Хему за підтримку

Правий вінгер англійського клубу розповів, як 23 лютого його дружина з дитиною прилетіла з Лондона у Київ. У рідних Ярмоленка повинна була бути планова процедура.

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Андрій ледь не збожеволів, коли наступного дня розпочалась повномасштабна війна в Україні, яку розв'язала Росія. На щастя, родині вдалось добре повернутись у Велику Британію.

Я відправив сім'ю, дитину та дружину, до Києва 23 лютого. Їм треба було пройти одну планову процедуру. І коли це почалося... Мені хотілося вдаритися головою в стінку, бо я відправив дітей до Києва, а сам у Лондоні сиджу. Дякую Вест Хему за підтримку,

– сказав Ярмоленко.

Футболіст додав, що з початком військових дій він отримав вільний графік у Вест Хемі. У клубі дозволили Андрію обирати – тренуватись чи ні. Однак Ярмоленко вирішив, що навіть у такій ситуації повинен був зберігати професіоналізм. тому продовжив виконувати свій контракт із "молотобійцями".

Ярмоленко зізнався, що мужність українців йому дозволяє відзначатись у воротах суперника.

Нагадаємо, що Андрій у двох матчах поспіль забиває за англійську команду. Астон Вілла та Севілья стали "жертвами" гравця збірної України.