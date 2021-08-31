Малайзійці атакують сторінку Спорт 24 в соцмережах після скандалу на Паралімпіаді: що сталося

Збірна України здобула золоту медаль на Паралімпіаді-2020 у штовхані ядра. Сталося це після дискваліфікації малайзійського суперника. У відповідь малайзійці вирішили атакувати українські сторінки в соцмережах.

З чого виник скандал

На Паралімпіаді-2020 Максим Коваль та Олександр Яровий вибороли для збірної України дві медалі у штовханні ядра. Вони показали другий та третій результат. Випередив їх Мухаммад Зіяд Золкефлі з Малайзії, який встановив світовий рекорд.

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

Однак вже під час нагородження виявилося, що малайзійського спортсмена дискваліфікували. Сталося це після скарги української сторони. Вони звернули увагу, що малайзієць та ще два легкоатлети прибули із запізненням до кімнати очікування перед початком змагань. Тож організатори дискваліфікували Золкефлі та спортсменів з Еквадору й Австралії. Відтак перемога дісталася українцям.

Малайзійська атака в соцмережах

Таке рішення обурило малайзійську сторону. І там вирішили вдатися до атак в соцмережах на сторінки Міжнародного паралімпійського комітету. Малайзійці залишили чимало постів у твіттері та фейсбуці. У трендах малайзійського сегмента твіттер на першому місці "Україна", на другому – "Зіяд", а на четвертому – "Максим Коваль".

Після цього вони вдалися і до атаки Національного олімпійського комітету України і сторінки самого Максима Коваля.

Для прикладу, під новиною про золоту медаль Коваля на фейсбук-сторінці Спорт 24 залишили 39 тисяч коментарів за три години з моменту публікації. А також 14 тисяч лайків та 2 тисячі поширень.

При цьому свої повідомлення малайзійці переклали через гугл-перекладач. Відтак зрозуміти значення деяких речень є доволі важко.

Але на цьому вони не зупинилися. Малайзійці залишають гнівні коментарі і під іншими новинами на сторінці Спорт 24.