У Малайзії футболіст забив гол рукою у стилі Дієго Марадони: відео

Куала-Лумпур 8 травня зіграв на виїзді проти УіТМ у Суперлізі Малайзії. Футболіст гостей відзначився курйозний голом.

Диво-гол у Малайзії

Аж на 84-й хвилині рахунок у зустрічі був розмочений. За господарів відзначився Квон Йон-Хьон. Здавалось, що матч завершиться мінімальною перемогою УіТМ, але гості думали інакше.

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У компенсований арбітром до матчу час Куала-Лумпур заробила право на штрафний. Адан найкраще зіграв на другому поверсі та відправив м'яч у сітку воріт господарів. Все б нічого, якби не зробив він це рукою. Суддя цього не побачив і зарахував взяття воріт.

Футболісту вдалось повторити курйозний гол у стилі легенди футболу Дієго Марадони. Аргентинець, який несподівано покинув цей світ 25 листопада, відзначався такий голом у матчі чемпіонату світу з футболу 1986 року проти збірної Англії. Після цього такий епізод прозвали "рукою Бога".

Матч завершився нічиєю 1:1.