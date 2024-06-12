Син Кличка отримав дебютний виклик до збірної України

Мер Києва Віталій Кличко під час спортивної кар'єри вписав своє ім'я в історію світового боксу. Справу батька, але в іншому виді спорту продовжить його молодший син.

Юнацька збірна України U-20 з баскетболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи. Континентальна першість відбудеться 12-21 липня в румунському місті Пітешті.

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Кличко-молодший продовжив спортивну династію

До розширеного списку гравців юнацької збірної України потрапив Максим Кличко – син легендарного боксера, а нині мера Києва Віталія Кличка.

Максим грає на позиції центрового. Юнак має потужні антропометричні параметри. Його зріст становить 2,18 метра.

Віталій Кличко був одружений на колишній спортсменці Наталії Єгоровій. У шлюбі пара прожила 26 років. У них народилося троє дітей: сини Єгор-Даніїл (2000 року народження) та Максим-Олександр (2005 р.н.), також донька Єлизавета-Вікторія (2002 р.н.).

У минулому сезоні Кличко-молодший грав за американську баскетбольну команду Taft School. А в наступному захищатиме кольори баскетбольної команди Amherst College.

Раніше Максим не викликався до збірної України. Тож незабаром син чемпіона світу з боксу може дебютувати за "синьо-жовтих".

Максим Кличко / фото з інстаграму спортсмена

Зазначимо, що суперниками збірної України U-20 в Дивізіоні В будуть Швеція, Угорщина, Вірменія, Косово та Молдова. Дві найкращі команди отримають перепустку до Дивізіону А.