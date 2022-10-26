На війні проти Росії загинув один із засновників фанатського руху Динамо Максим Токарев

Окупанти забрали життя ще одного представсника ультрас киян. Це вже друга втрата для цієї спільноти у жовтні.

Україна продовжує боротьбу за власну незалежність у війні проти Росії. Наша країна втрачає своїх героїв, які пішли захищати Батьківщину на війні з Росією. На фронт відправились також багато людей зі світу спорту.

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Раніше на війні за незалежність України загинув один із лідерів фанатського руху Динамо Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст". Тепер же стало відомо про ще одну втрату серед ультрас киян.

При виконані бойового завдання своє життя за свободу країни віддав Максим Токарев, якого також називають "Насім". Хлопець був одним із засновників усього фанатського руху киян незалежної України.

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Максим служив морським піхотинцем. До початку війни він активно підтримував Динамо і був серед засновників відомого фанатського колективу "Neighborhood". У Токарева залишилась наречена.

Раніше на війні за незалежність України загинув гравець у американський футбол Данило Богуславський. Він помер у боях за Херсон, рятуючи пораненого побратима.