Знову за своє: віце-капітан збірної України відреагував на інтерес зі сторони Шахтаря

Максим Таловєров розповів про своє майбутнє. На даний момент гравець не готовий приймати серйозних рішень.

Максимом Таловєровим знову зацікавився донецький Шахтар. Проте центральний захисник не втрачає голову від даної чутки.

Варте уваги Найвигідніший варіант для "нерадзуррі": відомо, якою буде зарплатня Трубіна у Інтері

Підійде до питання трансферу з холодною головою

Максим Таловєром став одним із відкриттів Євро-2023. Футболіст провів низку впевнених матчів у "синьо-жовтій" футболці, чим прикував до себе уваги низки іменитих колективів. Центральним захисником, якого почали порівнювати із Вірджилом ван Дейком, зацікавились два клуби німецької Бундесліги, а саме бременський Вердер, а також франкфуртський Айнтрахт. Проте і українські клуби готові включитися у боротьбу за перспективного захисника, зокрема, донецький Шахтар.

Та от Таловєров ще не готовий приймати рішення щодо свого майбутнього, беручи до уваги, що у нього от-от закінчився насичений сезон, а також континентальний юнацький турнір, на якому він зі збірною України дійшов до півфіналу. До того ж центрбек ніяким чином не підтвердив інтерес зі сторони "гірників".

Шахтар? Я не чув про це. Лише кілька українських фанатів мене кликали. Мені, звичайно, приємно, але поки що тут говорити нема про що. Якщо інтерес від якогось з українських клубів справді з'явиться, тоді можете мене запитати про це. Поки що я хочу провести час з дівчиною, родиною та друзями. А далі вже точно знатимемо, що робимо далі. У свою чергу, я привітав би Патріка ван Леувена з призначенням, він мене приймав в академію і багато вкладав у розвиток юних футболістів, тому зараз заслужено став тренером першої команди,

– сказав Таловєров.

Нагадаємо, що Шахтар уже давно кинув око на юного захисника, оскільки чутки про інтерес "кротів" до Максима ходять ще із зими. На даний момент Таловєров б повністю вписався у команду Патріка Ван Лаувена, оскільки у стані "гірників" на даний момент є три маститих центрбека, а саме Валерій Бондарь, Ярослав Ракіцький та Микола Матвієнко. Проте, якщо взяти до уваги вік Ракіцького та потенційний перехід Матвієнка за кордон, то угода з перспективним Таловєровим могла б стати топовим трансфером для Шахтаря.